شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال أم اتحاد جدة؟.. تفاصيل جديدة حول صفقة إنتقال ميسي لدوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس للعام الجاري 2023 مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص قدوم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لدوري روشن السعودي للمحترفين.

تفاصيل جديدة حول صفقة إنتقال ميسي لدوري روشن للمحترفين

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان قد أكد في تصريحات تلفزيونية ان ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وسيأتي بنسبة كبيرة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن عرض الهلال والاتحاد إلى ليونيل ميسي لا يمكن لأي لاعب في العالم رفض أي منهما والجهة المسؤولة عن التفاوض مع اللاعب تركت الحرية له للإختيار بين الفريقين".

يُذكر أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يمني النفس بضم ميسي بجانب برشلونة الإسباني الذي بدأ يفكر في إعادة أسطورة الفريق للنادي من جديد