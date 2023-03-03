شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول تعليق من أحمد حجازي بعد ثلاثية اتحاد جدة في شباك الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي على إنتصار فريقه الكبير الذي تحقق على نادي الخليج اليوم الجمعة بثلاثية مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.

أول تعليق من أحمد حجازي بعد ثلاثية اتحاد جدة في شباك الخليج

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها حجازي عقب نهاية المواجهة أكد أن الفوز هام للغاية وكان الفريق بحاجة من أجل إظهار ردة الفعل عقب التعادل في الجولة الماضية وتمكنا من خطف النقاط الثلاثة على الرغم من أن المباريات التي تخوضها خارج الأرض تكون صعبة للغاية".

وأضاف:" الإتحاد يلعب على التنظيم الدفاعي والمجهود منسوب للجميع والفريق بالكامل ونحن قادرون على التسجيل في كل مباراة ونحاول التسهيل على المهاجمين لكسب المباريات لنصل إلى المطلوب ونؤدي بالشكل الأمثل دفاعيًا وهجوميًا.

وأنهى:" مباراة النصر القادمة هامة للغاية وبالأخص أن الفوز بها سيكون مفتاح تحقيق الدوري لأي من الفريقين ونأمل أن يكون الانتصار حليفنا.