شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم طفل سوري قبل مواجهة النصر والباطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حلم واحد من الأطفال السوريين وذلك بعد أن وافق على مقابلته قبل المواجهة التي سيخوضها مع العالمي ضد فريق نادي الباطن.

رونالدو يحقق حلم طفل سوري قبل مواجهة النصر والباطن

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو كشف خلاله الكواليس الخاص بلقاء رونالدو مع الطفل السوري.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تغريدة جاء فيها:" فرحتك فرحة لي، حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير".

وسبق وأن بدأت تلك القصة بعد أن طلب الطفل السوري مقابلة الدون خلال حديثه مع واحد من رجال الإنقاذ لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا لينشر بعدها آل الشيخ فيديو يبحث فيه عن الطفل الذي يعيش مع والدته عقب وفاء والده قبل أن يلبي طلبه بوصوله إلى المملكة والفوز بمقابلة الدون.