شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الباطن بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي الباطن، وذلك بعد قليل في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وأعلن رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الباطن:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، عبد الله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، جوستافو، مشاريبوف، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد الباطن في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد الباطن في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون

وتنقل أحداث مباراة النصر ضد الباطن، عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.