شكرا لقرائتكم خبر عن جميع حكامها محليين.. ملخص الجولة الـ19 من الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أزاح الستار عن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 والتي انطلقت مساء الأمس الخميس والموافق 2 مارس.

وأقيم ثلاث مواجهات في الجولة التاسعة عشر بين الفتح والطائي، الفيحاء وأبها وحلول الهلال كضيف على الوحدة.

وتعتبر مباراة الهلال أول مباراة للفريق بعد غياب شهر عن المباريات المحلية بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة التي أقيمت في المغرب وتوج بها ريال مدريد واحتل الهلال الوصافة وبعد ذلك توجه إلى قطر للعب في بطولة دوري أبطال آسيا.

عنوان الجولة الـ19 في الدوري السعودي للمحترفين

ووفقا لما قاله عبد الله الفقير، محلل قنوات 24 الرياضية فإن ملخص الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي حكام محليين باستثناء مباراة الخليج والاتحاد.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة

1- الاتحاد برصيد 44 نقطة

2- النصر برصيد 43 نقطة

3- الشباب برصيد 40 نقطة

4- الهلال برصيد 33 نقطة.

5- التعاون برصيد 31 نقطة.