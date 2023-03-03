السعودية اليوم / منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى لمدير السعودية اليوم الدفاع المدني السابق



تونس 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

قررت هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى في دورته الثالثة، لمعالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني السابق، تقديرا لجهوده الموفقة وإسهامات الدفاع المدني بالمملكة في نجاح مواسم الحج والعمرة.

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19:00ت م

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