شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني البرتغالى جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بيراميدز في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز

وشهد تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز اليوم تواجد محمد عواد على دكة البدلاء، وبدأ منذ البداية الحارس محمد صبحي ويقود الهجوم سيف الدين الجزيري ومصطفي شلبي وأحمد سيد زيزو وجاء تشكيل الزمالك بالكامل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وناصر منسي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل فعاليات مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري في الوطن العربي.