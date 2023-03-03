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محمد الفلاح - ترغب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

الهلال يبدأ آولى الخطوات للتعاقد مع ميسي بشكل رسمي

وبحسب بعض المصادر فإن إدارة فريق الهلال سوف يقوم بالاجتماع مع ممثلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بارس سان جيرمان الأسبوع المقبل من أجل التفاوض معه للانتقال إلى صفوف فريق الهلال الموسم المقبل.

وكان فريق الهلال قد تواصل مع ليونيل ميسي الموسم الماضي وقد عرضت عليه التعاقد معه مقابل راتب يقدر بـ300 مليون يورو في السنة الواحدة والتنافس مع غريمه اللدود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر السعودي لمدة موسمين ونص موسم براتب 200 مليون يورو.

ولم يحسم ليونيل ميسي موقفه النهائي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهى في نهاية الموسم الجارى.