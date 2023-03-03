السعودية اليوم / "الغطاء النباتي" يطلق أعمال تنظيف أشجار المانجروف في كورنيش الغدير بسيهات



الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

انطلقت اليوم أعمال تنظيف أشجار المانجروف في كورنيش الغدير بسيهات ضمن حملة " لنجعلها خضراء " في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات ونادي الخليج ومشاركة المتطوعين، وذلك تزامنًا مع فعالية موسم شتاء الشرقية، التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة غابات المانجروف بسيهات.

واحتوت الفعاليات التي بدأت غرة مارس وتستمر حتى الرابع من مارس؛ على العديد من الأنشطة، التي تناسب كافة الفئات العمرية، والتي وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، وتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن مثل هذه المناسبات تأتي للتوعية بأهمية غابات المانجروف، التي تمثل شريانًا حيويًا بحريًا وكنوزًا طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما أنها تُعَدُّ مخازن طبيعية لامتصاص الكربون؛ حيث إنها الأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات الطبيعية.

وأضاف العبدالقادر أن مركز الغطاء النباتي يحرص على زراعة أشجار المانجروف وحمايتها؛ إذ قام بزراعة ملايين الأشجار على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، ويهدف إلى زراعة المزيد لدعم جهود المملكة في تحقيق 100 مليون شجرة مانجروف خلال السنوات المقبلة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة

// انتهى //

17:19ت م

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الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم أعمال تنظيف أشجار المانجروف في كورنيش الغدير بسيهات ضمن حملة " لنجعلها خضراء " في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات ونادي الخليج ومشاركة المتطوعين، وذلك تزامنًا مع فعالية موسم شتاء الشرقية، التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة غابات المانجروف بسيهات.واحتوت الفعاليات التي بدأت غرة مارس وتستمر حتى الرابع من مارس؛ على العديد من الأنشطة، التي تناسب كافة الفئات العمرية، والتي وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، وتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن مثل هذه المناسبات تأتي للتوعية بأهمية غابات المانجروف، التي تمثل شريانًا حيويًا بحريًا وكنوزًا طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما أنها تُعَدُّ مخازن طبيعية لامتصاص الكربون؛ حيث إنها الأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات الطبيعية.وأضاف العبدالقادر أن مركز الغطاء النباتي يحرص على زراعة أشجار المانجروف وحمايتها؛ إذ قام بزراعة ملايين الأشجار على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، ويهدف إلى زراعة المزيد لدعم جهود المملكة في تحقيق 100 مليون شجرة مانجروف خلال السنوات المقبلة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.// انتهى //17:19ت م0066

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