شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يتغلب على الرائد في دوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا هامًا على حساب مضيفه فريق نادي الرائد بهدفين مقابل هدف واحد في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ملخص ونتيجة مباراة الاتفاق والرائد

افتتح اللاعب محمد فوزير التقدم لفريق نادي الرائد بهدف أول في الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن ينجح اللاعب روبين كابسون في تسجيل هدف التعادل للإتفاق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني إعتقد الجميع أن المواجهة بين الفريقين ستنتهي على وقع التعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يتمكن سنوسي محمد الهوساوي من تسجيل هدف الفوز القاتل لنادي الاتفاق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ترتيب دوري روشن عقب مواجهة الاتفاق والرائد

بهذا الفوز رفع نادي الاتفاق رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز العاشر بينما توقف رصيد نادي الرائد عند النقطة الواحدة والعشرين في المركز الثاني عشر.