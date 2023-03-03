شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إتحاد جدة القادمة ضد الصر في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة العربية والسعودية في معرفة موعد مباراة إتحاد جدة القادمة ضد الصر في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة بعد أن واجه فريق الإتحاد اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى أمام الخليج ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.

موعد مباراة إتحاد جدة القادمة

وتقرر إقامة مباراة إتحاد جدة القادمة ضد النصر يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق مباراة إتحاد جدة القادمة ضد النصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة القادمة

وتنقل فعاليات مباراة إتحاد جدة القادمة ضد النصر عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصرى لمباريات دوري روشن السعودي ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي وجاء تردد القناة على النحو التالى: