شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن خضوع الشنقيطي لعملية جراحية ناجحة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي اليوم الجمعة خضوع لاعبه مهند الشنقيطي لعملية جراحية في فنلندا.

اتحاد جدة يعلن خضوع الشنقيطي لعملية جراحية ناجحة

وسبق وأن تعرض الشنقيطي لقطع على مستوى وتر العضلة الضامة وهو الأمر الذي إستدعى إجراء عملية جراحية قبل أن يوصي الطبيب المعالج بضرور التوجه إلى ألمانيا من أجل للخضوع إلى البرنامج العلاجي.

ومن المُنتظر ان يحدد البرنامج العلاجي والتأهيلي الوعد الخاص بعودة الشنقيطي للملاعب من جديد للمشاركة رفقة كتيبة نونو سانتو.

وفي رسالة مصورة قال الشنقيطي لجماهير فريقه عبر الحساب الرسمي لنادي الأتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" العملية تكللت بالنجاح".

في الوقت الذي وجه فيه صاحب الثلاثة وعشرين عامًا الشكر لإدارة اتحاد جدة وهي التي قامت بدعمه توفير العلاج المناسب له.