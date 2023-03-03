شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز إتحاد جدة على الخليج اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة السعودية والعربية في معرفة ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز إتحاد جدة على الخليج اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من البطولة المحلية في المواجهة التي كانت على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

مباراة إتحاد جدة والخليج

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة على الخليج بثلاثة أهداف دون رد حيث سجل أهداف المواجهة كلًا من عبدالرزاق حمدلله في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 69 سجل رومارينهو الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث اللاعب أحمد محمد شراحيلي في الدقيقة 73

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إتحاد جدة إلى النقطة رقم 44 في المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني الذي سوف يواجه فريق العدالة اليوم وجاء ترتيب دوري روشن على النحو التالى:

1/ الاتحاد: 44 نقطة

2 / النصر: 43 نقطة

3/ الشباب: 40 نقطة

4/ الهلال: 33 نقطة

5/ التعاون: 31 نقطة

6/ الفتح: 28 نقطة

7/ الطائي: 25 نقطة

8/ الفيحاء: 23 نقطة

9/ ضمك: 22 نقطة

10/ الرائد: 22 نقطة

11/ أبها: 22 نقطة

12/ الاتفاق: 20 نقطة

13/ الوحدة: 20 نقطة

14/ الخليج: 16 نقطة

15/ العدالة: 13 نقاط

16/ الباطن: 6 نقاط.