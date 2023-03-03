شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة إتحاد جدة والخليج اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة والخليج بفوز إتحاد جدة بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة التي كانت على ستاد الأمير محمد بن فهد اليوم الجمعة الموافق 3 مارس.

مباراة إتحاد جدة والخليج

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف، ومنذ بداية المباراة حاول لاعبى الفريقين من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت كل المحاولات بالفشل من قبل الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة الرابعة والخمسين سجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الأول لصالح إتحاد جدة من ركلة جزاء، وفي الدقيقة التاسعة والستين سجل رومارينهو الهدف الثاني للفريق السعودي، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سجل أحمد محمد شراحيلي الهدف الثالث لتنتهى المباراة بفوز كبير لإتحاد جدة بثلاثة أهداف دون رد.

أهداف مباراة إتحاد جدة والخليج اليوم