شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الموسم.. نجم الهلال يقترب من الانتقال إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الانتقال إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث سوف تشهد الأقوى والأشرس في تاريخ الملاعب السعودية في الفترة المقبلة.

نجم الهلال يقترب من الانتقال إلى النصر

وبدأت الصفقات تتوالى في الدوري السعودي خاصة بعد أن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2023 مقابل موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو.

وأعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال عدم تفاوض مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مع عبدالله عطيف متوسط لاعب الهلال لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال الزلال في تصريحات تلفيزيونية:"إدارة نادي الهلال لن تقوم بتجديد عقود اللاعبين الإ الذين يحتاج إليهم النادي فقط، وأن عبدالله عطيف ليس له الحاجة الفنية إلى خدماته".

وينتهى عقد اللاعب الدولي عبدالله عطيف نجم الهلال في 30 يونيو في عام 2023 وسوف يصبح بشكل رسمي حر ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانًا، وأن إدارة النصر سوف يكون لها الحق في التعاقد معه الذي يحاول منذ سنوات التعاقد معه.