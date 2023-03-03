شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات للوداد والرجاء في الدوري المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قال الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة أن إضطر لتعديل مواعيد الكثير من المباريات على مستوى بطولة الدوري عقب المستجدات التي طرأت على جدول البطولة بسبب مشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعديل مواعيد مباريات للوداد والرجاء في الدوري المغربي

وقام الاتحاد المغربي بنشر بيان له اليوم الجمعة أكد فيه أنه تم تعديل مواعيد المباريات التي سوف تجمع الوداد أمام نهضة بركان في الجولة التاسعة عشر بجانب تعديل موعد مواجهة الوداد ضد اتحاد ضنجة والرجاء أمام حسنية أكادير في الجولة العشرين.

وتأتي الأسباب الخاصة بتعديل المواعيد إلى التغييرات التي طرأت على مواعيد المشاركة الإفريقية لفريقي الرجاء والداد في دوري أبطال إفريقيا بالمقارنة مع المواعيد التي سبق الإعلان عنها سابقًا.

ومن المُنتظر أن تكون مواعيد المباريات الجديدة وفق ما يلي:-

مباراة نهضة بركان الوداد يوم الثلاثاء المقبل

الوداد واتحاد طنجة يوم 14 مارس

مباراة حسنية أكادير والرجاء يوم 12 من الشهر الجاري.

وسبق وأن قام نادي الرجاء بإرسال بعد البيانات للجنة المسابقات لتأخير مباراة أكادير لمدة يوم واحد فقط