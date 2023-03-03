شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 3 أندية مغربية تضمن المشاركة في كأس الملك سلمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس للعام الجديد 2023 عن الأندية التي ستشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

رسميا.. 3 أندية مغربية تضمن المشاركة في كأس الملك سلمان

وقال الأتحاد العربي أنه سبق وأن أرسل كافة الرسائل الخاصة بتنظيم شروط مشاركة الأندية في بطولة كأس الملك سلمان وهي التي ستقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 20 يوليو حتى 5 أغسطس 2023.

وتأتي قائمة الأندية المغربية التي ستشارك في البطولة وفق ما يلي:-