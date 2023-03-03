شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد والعديد من محبي الكرة المصرية والعربية في معرفة موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المواجهة التي ينتظرها المارد الأحمر والكرة المصرية بشكل عام.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقطن الكاميروني يوم غد السبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى في إطار المباراة المؤجلة عن الأسبوع الأول من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي ستقام على ستاد السلام.

وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وفي الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتنقل فعاليات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 ويتولى التعليق على محمد على، وقناة اون تايم سبورت.