السعودية اليوم / طيور الحرم المكي.. أصوات شجية مفعمة بروح المودة لضيوف الرحمن



إعداد: منصور الحازمي

تصوير وفيديو: محمد المحمادي

مكة المكرمة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

تتوطد علاقة عشق وألفة بين ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين ، مع طيور وحمام مكة المكرمة، والتي ما تلبث أن ترى قاصدي العاصمة المقدسة، حتى تتناغم بصوتها الشجي معهم، وسط أجواء مفعمة بروح المودة والمحبة الأزلية، كما أنها تُحلق في شوارع وطرقات مكة، لتُشكل منظرًا بديعاً، وهي تتهادى بين أيدي وأكتاف القاصدين.

ويتصف الحمام البري باللون الأزرق والذيل الأسود الأكثر انتشارا حول العالم، وهو موجود بشكل كثيف في مكة المكرمة؛ نظرا لتحريم صيده شرعا في حمى مكة المكرمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها"، كما تتزايد أعداده بشكل مطرد عاماً بعد عام في أجواء مكة المكرمة وأحيائها وشوارعها ، خاصة المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ، حيث يضع أعشاشه على أرفف المنازل والأبراج ، ويطلق عليه أسماء مختلفة منها حمام بيت الله الحرام و"الحمام المكي" و"حمام رب البيت" و"حمام الحمى".

ويتميز الحمام بجمال شكله وبلون شديد الزرقة من رأسه لرقبته و طرف جناحيه وذيله الأسود والرقبة الطويلة والعيون المرسومة والألوان المميزة التي تحيط برقبته، حيث هذه الأوصاف تختلف عن باقي أنواع الحمام الأخرى، ولا تكاد تختلف حمامة عن أختها على الإطلاق، سواء في الحجم أو الشكل أو اللون.

ورصدت عدسة "واس" أسراب الحمام عند المسجد الحرام والشوارع المحيطة بالحرم وأحياء العاصمة المقدسة، حيث يحرص قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والحجاج على شراء الحبوب والبذور المعبأة في أكياس من المحلات ، ليتم نثرها على الأرصفة؛ لكي يلتقطها الحمام ويتغذى بها، كما يقوم العديد من مرتادي المسجد الحرام بالتقاط الصور التذكارية مع أسراب الحمام المنتشر.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بتنظيف الأماكن التي يوجد بها الحمام بشكل دوري ومستمر للمحافظة على الإصحاح البيئي.

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16:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.