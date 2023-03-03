شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستقر على بديل تاليسكا من ليفربول.. لاعب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن دخول النصر فى مفاوضات قوية للغاية مع النجم البرازيلي روبرترو فيرمينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، لبحث إمكانية إنتقاله إلى صفوف العالمي فى الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن النصر، بدأ رحلة البحث عن بدبل تاليسكا مبكرًا، تحسبا لرحيل اللاعب فى الصيف، بعدما أبدي اللاعب فى أكثر من مناسبة على رغبته القوية فى الرحيل.

ويري النصر أن التعاقد مع لاعب فى حجم فيرمينيو، سيغني الفريق عن رحيل تاليسكا من عدمه، لا سيما أن نجم ليفربول يجيد تسجيل الأهداف من جميع الأوضاع، كما أنه يساعد اللاعببن من خلفه على تسجيل العديد من الأهداف والظهور بمستوي مخالف.

الشئ الذي ظهر واضحا حينما كان يشارك فيرمينيو، تحت قيادة الثنائي صلاح وماني، ومن ثم فإنه سيمثل إضافة قوية للنصر حال إتمام هذا الإنتقال.



رونالدو يوافق على إستقدام اللاعب

ووافق رونالدو على إمكانية تعاقد فيرمينيو مع النصر، مشيرا إلى أنه سيكون إضافة مميزة للفريق السعودي حال التعاقد معه، نظرا للخبرات الكبيرة التى يتحلي بها اللاعب مع ليفربول، أو فى الدوري الإنجليزي.



موقف فيرمينيو من البقاء مع ليفربول

ويرفض اللاعب فكرة بقائه مع ليفربول أو تجديد تعاقده مع الفريق، مما يفتح الباب على مذرعيه للإنتقال إلى النصر، خاصة أن اللاعب لا يرفض فكرة التواجد ضمن صفوف العالمي.

الجدير بالذكر أن عقد فيرمينيو ينتهي مع ليفربول، فى نهاية الموسم الجاري، ومن ثم فإن الإنتقال القادم للاعب سيكون بشكل مجاني.