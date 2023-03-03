السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم (57) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر



الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على ثلاثة مواطنين بحوزتهم (57) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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15:32ت م

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