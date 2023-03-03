

الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرتان إغاثيتان متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

// انتهى //

14:19ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غادرت الرياض .. طائرتان إغاثيتان تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.