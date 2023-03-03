شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل إتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الخليج في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد والتي ستنطلق في الثالثة عصرًا.

تشكيل إتحاد جدة الرسمي

وجاءت تشكيل إتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخليج على النحو التالى:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، هارون كمارا.

خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله، إيجور كونارد، رومارينيو.

ويسعى فريق إتحاد جدة بقيادة نونو سانتو لتحقيق الفوز والانتصار من أجل الاقتراب أكثر نحو المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي الذي يحتل فيه فريق النصر بقيادة رودي جارسيا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.