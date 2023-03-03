شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة النصر والباطن اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة السعودية لمعرفة من هو معلق مباراة النصر والباطن اليوم في دوري روشن السعودي والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى في إطار الجولة التاسعة عشر من البطولة السعودية على ملعب مرسول بارك.

مباراة النصر والباطن

ويدخل فريق النصر في تلك المواجهة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة من لعب 18 مواجهة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهة وحيدة.

بينما يحتل فريق الباطن المركز السادس عشر والأخير برصيد 6 نقاط من لعب 18 مباراة حيث حقق الفوز في مباراة وحيدة فقط وتعادل في ثلاثة مناسبات وتلقى الهزيمة في 14 مباراة.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الباطن

ويأتي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة نادي الباطن وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع:سلطان الغنام – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري – لويز جوستافو - عبد الرحمن النجعي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف

معلق مباراة النصر والباطن

وتنقل فعاليات مباراة النصر والباطن عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصرى لمواجهات بطولة دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي عبدالله الغامدى.