شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الإتحاد والخليج اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العربية والسعودية في معرفة من هو معلق مباراة الإتحاد والخليج والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى من منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق مباراة الإتحاد والخليج اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مباراة الإتحاد والخليج

ويحتل فريق الإتحاد المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة من لعب 18 مباراة حقق من خلالها الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

بينما يحتل فريق الخليج المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من لعب 18 مباراة حقق من خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

نجم الهلال يثير غضب جماهير الزعيم بعد التعادل أمام الوحدة اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع صفقة كبرى.. طالع التفاصيل

معلق مباراة الإتحاد والخليج

وتنقل مباراة الإتحاد والخليج عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي جعفر الصليح.