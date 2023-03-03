شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يثير غضب جماهير الزعيم بعد التعادل أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في فخ التعادل أمام نظيره نادي الوحدة، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-23.

ديلجادو يثير غضب جماهير الهلال

وأثار النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدل عشاق الزعيم خلال الساعات الأخيرة، بعد التعادل أمام الوحدة بالدوري السعودي.

وكان قد سجل البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح نادي الهلال، هدفًا لفريقه في مرمى الوحدة، بعد مرور دقيقتين فقط، من بداية المباراة.

واحتفل ميشيل، بعد تسجيله الهدف؛ على طريقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "Siiii" الشهيرة.

وانتقدت الجماهير الهلالية، تقليد النجم البرازيلي لـ "رونالدو"، والاقتداء بلاعب من الغريم التقليدي؛ وذلك في ظل المنافسة الشرسة بينهما.

ويحتل الزعيم الهلالي، المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن نادي النصر "المتصدر"، مع مباراتين الأقل.