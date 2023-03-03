شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع صفقة كبرى.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه بالفترة القادمة والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

اتحاد جدة يستعد للتعاقد مع مهاجم الفتح

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي اتحاد جدة، تجهز للتعاقد مع صفقة كبرى خلال المريكاتو الصيفي القادم، بعد أن تم حرمانه من التعاقدات في المريكاتو الشتوي الأخير بسبب قضية النجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأشار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزهراني، إلى إمكانية تعاقد نادي الاتحاد، مع فراس البريكان، قلب هجوم نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الزهراني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الاتحاد، يُعاني من غياب البديل المناسب، لافتًا إلى أن البريكان، سيحل هذه الأزمة نهائيًا.

ويُقدم المهاجم الشاب، مستويات مبهرة، خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 3 آخرين، خلال 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الخليج، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.