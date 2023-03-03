شكرا لقرائتكم خبر عن رويس يكشف موقفه النهائي من الإنتقال إلى النصر.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، أن النجم الألماني ماركو رويس، لاعب نادي بورسيا دورتمند، أقترب بشدة من تجديد تعاقده مع الجراد الأصفر، والبقاء ضمن صفوف الفريق الألماني فى الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما وافق رويس على تخفيض رانبه مع دورتمند فى العقد الجديد من اجل البقاء مع الفريق، وإسدال مسيرتها الكروية داخل بورسيا، خاصة أنه يعد واحدا من أقدم لاعبي الفريب فى الجيل الحالي.

ورفض رويس جميع الإغراءات التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة، من الإنتقال إلى النصر السعودي فى نهاية الموسم الجاري، ومجاورة رونالدو داخل صفوف العالمي.

حيث أكد رويس أنه لا ينظر إلى الجوانب المادية، وإذا ما كان يرغب فى ذلك لكان قد انتقل إلى ريال مدريد أو البايرن فى وقت سابق، ولكنه شدد على أنه متعلقا بهذا المكان.



موقف دورتمند من بقاء رويس

ووافق مسئولي دورتمند على بقاء رويس، بعد قراره الأخير بتخفيض راتبه، فعلى الرغم من عدم حاجة الفريق الألماني لجهود اللاعب خلال المرحلة القادمة، إلا أن الجميع داخل الفريق يرغب فى تكربم اللاعب، كونه أحد أساطير الفريق، الذين ضحوا كثيرًا من أجله.



النصر يصر على ضم رويس

ومن جانبه، ما زال يصمم مسئولي النصر على ضم رويس، تحسبا لتغيير اللاعب وجهته بشكل مفاجئ، أو فشل مفاوضات التجدبد، والموافقة على الإنضمام إلى صفوف الفريق العالمي.