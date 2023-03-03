السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش التركية



أنقرة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الزلزال وقع عند الساعة 05:53 صباح اليوم، وكان على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

09:58ت م

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