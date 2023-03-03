السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 11240 جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي



جيزان 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، 11240 جولة رقابية بمشاركة الجهات الأمنية على المنشآت الصحية والأسواق والسكن الجماعي، والمباني والحفريات، للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 3707 جولات رقابية صحية، و 1422 جولة رقابية على المباني، و 3404 جولات رقابية على الأسواق، و 1542 جولة رقابية على التشوه البصري، و 1146 جولة رقابية على الحفريات، و 19 جولة رقابية على السكن الجماعي.

وأكدت استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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08:32ت م

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