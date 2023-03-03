السعودية اليوم / تعيين الأمريكية سيندي ماكين مديرا تنفيذيا لبرنامج الأغذية العالمي



نيويورك 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين الأمريكية سيندي مكين مديرا تنفيذيا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتشغل مكين في الوقت الراهن منصب سفيرة الولايات المتحدة في هيئات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن مكين لرئاسة برنامج الأغذية العالمي، وهو منصب جرت العادة على أن يتولاه أمريكي.

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