شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر أمام الباطن في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل عشاق كرة القدم، عن موعد مباراة النصر أمام نظيره الباطن، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز السادس عشر، برصيد ستة نقاط.

موعد مباراة النصر أمام الباطن في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره الباطن، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام الباطن

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره الباطن، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر فضائية ssc sport 1.