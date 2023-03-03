شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، استعداداته لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-23.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد الخليج

ويلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره نادي الخليج، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد نظيره نادي الخليج، مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مواجهة الليلة ضد الخليج بتشكيل هجومي مكون من الآتي..

حارس المرمى: جروهي.

في الدفاع: أحمد شراحيلي، أحمد بسمود، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي.

خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، كورنادو.

الهجوم: رومارينهو، حمد الله، البيشي.

موقف اتحاد جدة والخليج من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق الخليج المركز 14 برصيد 16 نقطة فقط.