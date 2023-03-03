شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الخسارة أمام برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن موعد مباراة الفريق الملكي، القادمة وذلك بعد الخسارة أمام نظيره نادي برشلونة مساء أمس الخميس.

ريال مدريد يسقط أمام برشلونة بهدف نظيف

وكان قد خسر فريق ريال مدريد، أمام نظيره نادي برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2022-23.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس، مساء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مباريات الدوري الاسباني الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

موقف ريال مدريد من جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في منافسات الدوري الإسباني برصيد 52، بفارق 7 نقاط عن متصدر المسابقة برشلونة برصيد 59.