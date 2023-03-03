شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الخليج، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الخليج، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الرابع عشر،برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الخليج

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الخليج، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة أمام الخليج

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الخليج، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر فضائية ssc sports 1 السعودية.