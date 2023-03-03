شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها بعد التعادل أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن موعد مباراة الزعيم القادمة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المنافسات القوية بالفترة الأخيرة.

توقيت مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره نادي الفتح، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الفتح، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق السادس من شهر مارس الجاري، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد قع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في فخ التعادل الإيجابي، بنتيجة (3-3)، أمام نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الفتح عبر قناة SSC HD1، من خلال التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.