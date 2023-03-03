رياضي / كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على ريال مدريد بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي



مدريد11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

فاز

وسجل هدف الفوز الوحيد مدافع ريال مدريد إيدير ميلتاو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (26) من المباراة ليمنح برشلونة الفوز في النصف الأول من الطريق للنهائي.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة في الخامس من أبريل المقبل في لقاء الإياب لحسم التأهل للنهائي.

// انتهى //

02:00ت م

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مدريد11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسفاز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد مساء الخميس في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي أقيمت بملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.وسجل هدف الفوز الوحيد مدافع ريال مدريد إيدير ميلتاو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (26) من المباراة ليمنح برشلونة الفوز في النصف الأول من الطريق للنهائي.وسيحل ريال مدريد ضيفا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة في الخامس من أبريل المقبل في لقاء الإياب لحسم التأهل للنهائي.// انتهى //02:00ت م0009

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