شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الجديد لبطولة كأس خادم الحرمين والفرق المشاركة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، عن النظام الجديد لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي من المقرر إقامتها مطلع الموسم القادم 2023-2024، بالإضافة إلى نظام مشاركة الأندية بها.

الأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024

واستقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إقامة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بداية من الدور الـ32، على أن يكون نظام مشاركة الأندية بهذه البطولة كالآتي..

يشارك ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024، 18 فريقًا من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى 14 فريقًا الأعلى ترتيبًا قبل بداية الموسم من دوري يلو للدرجة الأولى.

نظام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الجديد

وتجرى قرعة دور الـ32 من كأس الملك على مستويين، وقرعة مفتوحة بعد كل دور، اعتبارًا من نهاية دور الـ32.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة ياسر المسحل، مساء اليوم "الخميس".

وقرر اتحاد القدم، تكليف لجنة المسابقات والإدارة المالية بإعادة تقييم ورفع مكافآت الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالموسم المقبل.