شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب تعادل الهلال مع الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل أنديرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، وذلك عقب نهاية ثلاث مواجهات أمس.

وتعادل الهلال أمام نظيره الوحدة، في مباراة جمعت الفريقين أمس، بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر مندوري روشن السعودي.

وفاز الطائي أمام نظيره الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق الفيحاء فوزُا أمام أبها، بثنائية نظيفة دون رد.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:

1/ أنديرسون تاليسكا(النصر): 13 هدفا

2/ كارلوس جونيور(الشباب): 12 هدفا

3/ فراس البريكان(الفتح)، عبد الرزاق حمدالله(الاتحاد): 11 هدفا

4/ أوديون ايجالو(الهلال): 9 أهداف

5/ كريستيانو رونالدو (النصر): 8 أهداف

6/ كريسيتان جوانكا (الشباب): 7 أهداف