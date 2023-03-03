شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب تعادل الهلال مع الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الهلال أمام نظيره الوحدة، في مباراة جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وانتهت مباراة الهلال أمام نظيره الوحدة، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ووصل الهلال عقب التعادل للنقطة 36، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر،برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي عقب تعادل الهلال

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي، كالتالي:

1/ النصر: 43 نقطة

2/ الاتحاد: 41 نقطة

3/ الشباب: 40 نقطة

4/ الهلال: 33 نقطة

5/ التعاون: 31 نقطة

6/ الفتح: 28 نقطة

7/ الطائي: 25 نقطة

8/ الفيحاء: 23 نقطة

9/ ضمك: 22 نقطة

10/ أبها: 22 نقطة

11/ الرائد: 21 نقطة

12/ الوحدة: 20 نقطة

13/ الاتفاق: 19 نقطة

14/ الخليج: 16 نقطة

15/ العدالة: 13 نقاط

16/ الباطن: 6 نقاط