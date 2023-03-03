فعالية موسم شتاء الشرقية في غابات المانجروف بسيهات

وانطلقت الفعاليات اليوم وتستمر حتى الرابع من مارس، واحتوت على العديد من الأنشطة التي تناسب كافة الفئات العمرية، كما وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، والتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.
يشار إلى أن المركز كان قد نظَّم فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف قبل عدة أشهر في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال غابات المانجروف؛ حيث يهدف المركز من تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التوعية بأهمية غابات المانجروف ووجوب الحفاظ عليها وتنميتها، لكونها أحد أجود أنواع الغابات في تخزين الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
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