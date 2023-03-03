اول حضانة خاصة داخل الفنادق جوار المسجد النبوي

افتتح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أول مركز لضيافة أطفال ضيوف الرحمن والذي يقع بجوار المسجد النبوي الشريف، في بيئة آمنه وهادفه تقدم الرعاية والمعرفه بطريقة ترفيهيه وبرامج توعويه ومهارات متعدده وفقاً لبرامج تأهيليه وتدريبيه لهم أثناء تواجد ذويهم في آداء الفرائض، ويأتي هذا المركز لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، مع السعي في المحافظة على مستوى الجودة لكافة الخدمات للأطفال حين استضافتهم بالمركز و الذي سيكون أوقات العمل به خلال 24 ساعة تحت رعاية حاضنات ومدربات سعوديات. وتقع المراكز تحت ضوابط ولوائح تنظيميه اقرتها وزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعيه وتهدف لتنظيم إجراءات الترخيص وأعمال مراكز الضيافه بأنواعها المختلفه ليتم تقديم الخدمات للأطفال عن طريق متخصصات سعوديات في مجال رعاية الأطفال وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



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