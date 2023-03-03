ملتقى الأجهزة الحكومية يكرِّم خريجي برنامج الأداء الحكومي المتميز

وخلال الحفل، تم تكريم 55 قائداً خريجاً من مختلف الجهات الحكومية في المملكة المشاركين في البرنامج الذي يسعى لتمكين اﻟﻘﻴﺎدات الواعدة وصقل مهاراتهم للتعامل ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، والارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، والاﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب وﻣﻤﺎرﺳﺎت الإدارة الحكومية عالمياً وإقليمياً.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية؛ تشمل التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لتقنية المعلومات، إطار التحول للمدن الذكية، بالإضافة إلى رحلة التحول الرقمي في وزارة الحج، وجلسة أخرى عن التحول الرقمي في الحكومات العربية، فضلاً عن استعراض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجربتها في مجال الابداع، وإدارة الابتكار في أفضل الممارسات العالمية لقيادة عملية التحول الاستراتيجي نحو الاستدامة.
من جانبٍ آخر، كرَّم معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة، المتحدثين وشركاء نجاح البرنامج من خلال تقديم وقف نخلة لكل متحدث وشريك في مشروع وقف النخيل الذي تشرف عليه جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة.
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