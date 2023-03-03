

مكة المكرمة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساءً اليوم.

// انتهى //

00:58ت م

0007





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.