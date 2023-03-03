السعودية اليوم / البساط الأخضر يزين محافظة طريف



طريف 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واس

ازدانت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بالمساحات الخضراء والنباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة، لتضيف عليها مزيجاً من الجمال في دلالة على قدوم ربيع متميز، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة.

عدسة "واس" رصدت بعض المناظر التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء، واكتساء الأرض بعشب الصفار، قليقلان، قحويان، حوذان، الشيح، الربلة، القفعى، الجريد، غفش، حنوه، مليح، قريص، نفل، خبيز، وأنواع أخرى من النباتات، الذي جعلها مقصد الكثير من سكان المحافظة وزائريها، ليقضوا أجمل الأوقات.

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