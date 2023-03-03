شكرا لقرائتكم خبر عرض التجربة السعودية في صناعة الأفلام بمهرجان برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة الأفلام في مهرجان برلين السينمائي المقام في العاصمة الألمانية برلين عبر مجموعة من الفعاليات السينمائية المتنوعة؛ للتعريف بصناعة السينما في المملكة وما تتميز به من ممكنات للصناعة من حوافز مالية ومواقع مثالية للإنتاج وبما تقدمه الهيئة من مبادرات وبرامج لتطوير هذه الصناعة محليا.

وضم وفد الهيئة المشارك عددا من المختصين بالهيئة وصناع أفلام سعوديين، إلى جانب استضافة ممثلي الجمعيات غير الربحية، حيث أتيحت لهم فرصة حضور عدة ورش عمل متخصصة، إلى جانب الالتقاء بمجموعة من خبراء وصناع الأفلام العالميين.

وتضمنت مشاركة الهيئة استضافة ما يقارب 150 شخصا ما بين منتجين ومخرجين وإعلاميين وصناع أفلام من مختلف أنحاء العالم على مأدبة غداء بالتعاون مع أفلام العلا ونيوم، إلى جانب الترويج لمواقع التصوير بالمملكة، وتسليط الضوء على برامج ومبادرات الهيئة مثل برنامج الحوافز الذي يقدم استردادا نقديا يصل إلى 40% على تكاليف الأفلام التي يتم إنتاجها في المملكة، وبرامج تنمية ودعم المواهب مثل برنامج صناع الأفلام، وفرص التعليم العالي وإتاحة التخصصات السينمائية الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات السعودية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية لتطوير القطاع، واحتياج الخدمات التجارية وفرص الشركات اللوجستية، حيث تأتي مستهدفات الهيئة الاستراتيجية متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة معدلات التوظيف.

ويعد مهرجان برلين السينمائي واحدا من أهم خمس مهرجانات في العالم، وهو مهرجان متنوع حيث يمثل مساحة لتلاقي الثقافات السينمائية، ويحتضن في أروقته سوق الأفلام الأوروبي، كما يتضمن جلسات حوارية متنوعة وشاملة في شتى المجالات السينمائية.

مشاركة هيئة الأفلام:

