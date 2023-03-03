عرض التجربة السعودية في صناعة الأفلام بمهرجان برلين

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وضم وفد الهيئة المشارك عددا من المختصين بالهيئة وصناع أفلام سعوديين، إلى جانب استضافة ممثلي الجمعيات غير الربحية، حيث أتيحت لهم فرصة حضور عدة ورش عمل متخصصة، إلى جانب الالتقاء بمجموعة من خبراء وصناع الأفلام العالميين.
وتضمنت مشاركة الهيئة استضافة ما يقارب 150 شخصا ما بين منتجين ومخرجين وإعلاميين وصناع أفلام من مختلف أنحاء العالم على مأدبة غداء بالتعاون مع أفلام العلا ونيوم، إلى جانب الترويج لمواقع التصوير بالمملكة، وتسليط الضوء على برامج ومبادرات الهيئة مثل برنامج الحوافز الذي يقدم استردادا نقديا يصل إلى 40% على تكاليف الأفلام التي يتم إنتاجها في المملكة، وبرامج تنمية ودعم المواهب مثل برنامج صناع الأفلام، وفرص التعليم العالي وإتاحة التخصصات السينمائية الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات السعودية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية لتطوير القطاع، واحتياج الخدمات التجارية وفرص الشركات اللوجستية، حيث تأتي مستهدفات الهيئة الاستراتيجية متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة معدلات التوظيف.
ويعد مهرجان برلين السينمائي واحدا من أهم خمس مهرجانات في العالم، وهو مهرجان متنوع حيث يمثل مساحة لتلاقي الثقافات السينمائية، ويحتضن في أروقته سوق الأفلام الأوروبي، كما يتضمن جلسات حوارية متنوعة وشاملة في شتى المجالات السينمائية.
مشاركة هيئة الأفلام:
- استضافة 150 شخصا على مأدبة غداء بالتعاون مع أفلام العلا ونيوم.
- الترويج لمواقع التصوير بالمملكة.
- تسليط الضوء على برامج ومبادرات الهيئة مثل برنامج الحوافز.
- الاطلاع على برامج تنمية ودعم المواهب مثل برنامج صناع الأفلام.
- فرص الاستثمار في البنية التحتية لتطوير القطاع.
- احتياج الخدمات التجارية وفرص الشركات اللوجستية.
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