اعتماد كامل لـ4 برامج في جامعة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت 4 برامج أكاديمية في جامعة الأميرة نورة على شهادة الاعتماد الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، خلال 2023.

ومنح برنامج «بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة»، شهادة الاعتماد البرامجي الكامل في الفترة من فبراير 2023- أبريل 2026م، كما حصل برنامج «التمريض»، وبرنامج «الاقتصاد»، وبرنامج «الفنون البصرية» على الاعتماد الكامل للفترة من مارس 2023 وإلى أغسطس 2028م.

وأوضحت عميدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المكلفة، الدكتورة آلاء اللحيدان، أن عملية الحصول على الاعتماد الأكاديمي تعد أحد الأعمدة الرئيسة الداعمة لضمان استمرار تجويد العملية التعليمية، مضيفة أن الجامعات ببرامجها الأكاديمية تحصد مكتسبات عديدة من اعتماد برامجها حين تصبح ممارسات الجودة نهجا ثابتا .