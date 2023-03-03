شكرا لقرائتكم خبر تدريب 12 مطورا سعوديا للألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الالكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

واستهدف البرنامج تدريب 12 مطورا من الفئة المبتدئة والمتوسطة تلقوا خلاله العديد من المهارات في مجال صناعة وتطوير الألعاب الالكترونية، وتعلموا مفهوم اللعبة الأساسي وتخطيطها وتصميمها وكيفية تطويرها، كما تعرفوا على أحدث التقنيات في هذا المجال، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إقامة شراكات عالمية لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإعلام المختلفة لتطوير وتمكين الكفاءات والمواهب السعودية الشابة، في إطار عملها على تحويل قطاع الإعلام إلى صناعة وطنية تسهم في زيادة حجم السوق الإعلامي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية تحقيقا لما تصبو إليه رؤية السعودية 2030.