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ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتخصصين في مجال مقاصد الشريعة وفقه الموازنات، إضافة إلى تقديم جملة من الحقائق والمعارف والمفاهيم، والتطبيقات المتعلقة بفقه مقاصد الشريعة والموازنات، واكتساب المشاركين الأسس اللازمة لذلك.
وسلم وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور أيمن أدهم، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين المجتازين للبرنامج الذين أكملوا 40 ساعة تدريبية، مؤكدا حرص جامعة أم القرى على توظيف إمكاناتها البحثية والتدريبية والمعرفية، وإتاحتها للمستفيدين؛ مما يحقق تطلعات، وأهداف برنامج تنمية الموارد البشرية، وتحقيق رؤية السعودية 2030م.
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