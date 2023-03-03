تصوير 5 أفلام عالمية في صحراء السعودية

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جاء ذلك خلال ندوة بالصالون الأدبي في كورنيش الدمام بعنوان «حضور الصحراء في السينما»، ضمن فعاليات مهرجان الكتاب والقراء، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة حتى 11 مارس الحالي.
وقال الملا خلال الندوة «إن السينما العالمية في الصحراء لا يقتصر وجودها في العالم العربي فقط، بل هي في العالم أجمع، مضيفا أن الاهتمام بالصحراء العربية جاء من العالمية، وتحديدا من دول الأردن والمغرب ومصر، والآن تم تسليط الضوء على المملكة التي شهدت تصوير 5 أفلام عالمية في صحرائها، وجميعها تؤيد المكان، خاصة أن الصحراء تعد سلطة المكان.
من جانبه أشار رئيس لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء الدكتور محمد البشير، إلى أن السينما العالمية لم تنصف الممثل العربي بعد أن كان التركيز عليه بأدوار معينة، مطالبا بتقديم موروثنا وهويتنا بشكل أكبر، وأن يتم تسليط الضوء من السينمائيين في نقل الصورة الحقيقية من حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا في مسحاتهم السينمائية.
من جهتها أوضحت المخرجة السعودية هند الفهاد أن الفيلم السينمائي مساحة لتقديم نفسك من خلال أفكارك وهويتك، وأن الفيلم مرآة المخرج الحقيقية التي من خلالها يتم تقديم هويته وأفكاره.
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